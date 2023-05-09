Рафаэль Леау рассказал о своей травме

Вингер “Милана” Рафаэль Леау рассказал о том, как чувствует себя после того, как получил повреждение в последнем матче своего клуба с “Миланом” (2:0).

По словам футболиста, он скоро вернется в игру.

Также португалец ответил на слухи в СМИ о том, что “Милан” может подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. По словам Леау, ему бы хотелось поиграть в паре с таким футболистом.

Напомним, что португалец получил повреждение приводящей мышцы бедра.

В текущем сезоне Леау провел 43 матча, в которых забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.