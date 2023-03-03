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Рафаэл Леау принял решение по будущему в "Милане"

Новости футбола Сегодня, 06:50
Фото: твиттер Милана Фото: твиттер Милана

Форвард “Милана” Рафаэл Леау согласился сменить клубную прописку летом.

Как сообщает GIFN, между португальцем и миланским клубом уже прекратились переговоры о новом соглашении.

В “Милане” встревожены спадом результативности форварда, так как это может отразиться на его стоимости.

В текущем сезоне Леау провел 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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