Рафаэл Леау принял решение по будущему в "Милане"

Форвард “Милана” Рафаэл Леау согласился сменить клубную прописку летом.

Как сообщает GIFN, между португальцем и миланским клубом уже прекратились переговоры о новом соглашении.

В “Милане” встревожены спадом результативности форварда, так как это может отразиться на его стоимости.

В текущем сезоне Леау провел 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.