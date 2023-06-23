Рафаэль Бенитес возглавил клуб Ла Лиги

Пресс-служба “Сельты” на официальном сайте объявила о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

Испанский специалист заключил с клубом Ла Лиги контракт до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне “Сельта” заняла 13-е место в чемпионате Испании.

63-летний Бенитес ранее тренировал такие известные клубы, как “Валенсия”, “Ливерпуль”, “Интер”, “Челси”, “Наполи”, “Реал", “Ньюкасл” и “Эвертон”. 2-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Англии, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.