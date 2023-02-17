Рафаэль Бенитес назвал причину своей неудачи в "Реале"

Бывший главный тренер мадридского “Реала” Рафаэль Бенитес рассказал, почему ему не удалось добиться успеха в королевском клубе.

“Я пришел в ”Реал" сразу после ухода Анчелотти. У Карло были отличные отношения с игроками. Футболисты почему-то думали, что я приду с кнутом. В команде была сложная атмосфера: Касильяс ушел, ситуация с Навасом, проблемы Бензема из-за дела о шатнаже. Когда появились сложности, то кого обвинили? Меня. Некоторые игроки, когда не играют, начинают жаловаться журналистам", - приводит слова Бенитеса Cadena SER.

62-летний Бенитес тренировал “Реал” с июня 2015 года по январь 2016 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

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