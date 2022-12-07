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Рабьо рассказал, где хочет продолжить карьеру

Новости футбола Вчера, 15:15
Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Французский полузащитник туринского “Ювентуса” Адриен Рабьо сообщил, что он хочет поиграть в чемпионате Англии.

“У меня был небольшой период в академии ”Манчестер Сити". Это был положительный опыт. Мне нравится футбольная атмосфера в Англии, она отличается от французской или итальянской. Я всегда говорил, что хотел бы поиграть в Премьер-лиге.

Произойдет ли это после того, как завершится мой контракт с “Ювентусом”? Я не знаю. У меня нет любимого клуба в АПЛ. Эта лига привлекает меня в принципе. У меня сейчас хороший период карьеры. Я вырос и повзрослел, как и моя игра. Для моего стиля важно быть в хорошей форме. Над этим я много работаю. В какой-то момент меня много критиковали, но меня это не сломило", - приводит слова Рабьо журналист Джанлука Ди Марцио.

В нынешнем сезоне 27-летний Рабьо провел за “Ювентус” 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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