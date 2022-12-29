Рабьо рассказал, чем его раздражает Мбаппе

Хавбек сборной Франции Адриен Рабьо признался, что в некоторые моменты его раздражает партнер по национальной команде Килиан Мбаппе.

В частности, ему не нравится, когда форвард начинает менять голос во время интервью.

“Если мы с ним вдвоем, то он нормально говорит. Но когда смотрим интервью, заметно, как он меняет голос”, — цитирует Рабьо RMC Sport.

Напомним, что футболисты вместе играли на ЧМ-2022 в Катаре, где заняли второе место.