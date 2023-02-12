Рабьо принес "Ювентусу" победу в матче Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии туринский “Ювентус” на своем поле обыграл флорентийскую “Фиорентину” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Адриен Рабьо.

“Ювентус”, набрав 29 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Фиорентина” с 24 очками осталась на 14-й позиции.

“Ювентус” – “Фиорентина” – 1:0 (1:0)

Гол: Рабьо, 34 - 1:0

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро, Бремер, Данило, Костич, Рабьо, Локателли, Де Шильо, Кьеза (Паредес, 83), Влахович (Кин, 65), Ди Мария (Фаджоли, 76).

“Фиорентина”: Терраччано, Бираги, Раньери, Миленкович, Додо (Терзич, 80), Данкан (Кастровилли, 61), Амрабат, Иконе (Йович, 66), Бонавентура (Сапонара, 80), Гонсалес (Кабрал, 80), Куаме.

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