Пять клубов АПЛ нацелились на форварда "Фейеноорда" Хименеса

“Астон Вилла”, “Брайтон”, “Брентфорд”, “Кристал Пэлас” и “Лестер” проявляют интерес к нападающему “Фейеноорда” и сборной Мексики Сантьяго Хименесу, сообщает 90min.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Голландцы хотели бы сохранить игрока, но могут согласиться на продажу, если получат хорошее предложение.

В нынешнем сезоне 21-летний Хименес провел за “Фейеноорд” 35 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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