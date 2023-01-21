"Пумас" расторг контракт с Дани Алвесом после скандала с футболистом

“Пумас” принял решение разорвать контракт с защитником Дани Алвесом.

Напомним, что накануне футболист был заключен под стражу без права внесения залога.

Бразильца подозревают в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Барселоны.

“Мы выступаем за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами. Вы должны быть образцом для подражания в обществе, в Мексике и в других странах мира”, - сказал президент “Пумаса”.

Напомним, что контракт Алвеса был рассчитан до 30 июня 2023 года.