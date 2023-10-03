Хавбек сборной США и итальянского “Милана” Кристиан Пулишич категорично выступил против использования системы VAR в мировом футболе.

По словам известного футболиста, без данного нововведения фанатам было бы приятней смотреть футбол.

“Я полностью поддерживаю использование технологии для определения линии ворот, на мой взгляд, она прекрасная. Однако, если говорить об остальной части VAR… Я понимаю, что это одна из тех вещей, которые вы хвалите, если они работают в вашу пользу, и ненавидите, если они против вас. Но в целом, как фанат, я думаю, что нам было бы лучше без VAR”, - сказал он.

Напомним, что в текущем сезоне американский хавбек провел семь матчей в чемпионате Италии, в которых записал на свой счет три гола и один результативный пас.

В минувшем сезоне Пулишич выступал за “Челси”, за который провел 24 матча во всех турнирах и забил один гол.