Пуйоль поддержал Луиса Энрике после увольнения со сборной Испании

Известный испанский футболист Карлес Пуйоль поддержал Луиса Энрике, которого вчера уволили с поста главного тренера сборной Испании.

Местная федерация футбола не стала продолжать сотрудничество после провала на ЧМ-2022, где команда вылетела от Марокко на стадии 1/8 финала.

“В моей команде, сейчас и всегда, я хотел бы видеть таких людей, как Луис Энрике”, — написал Пуйоль.

Напомним, что Луис Энрике работал со сборной с лета 2018 года. С ним команда выходила в полуфинал Евро-2020, где уступила сборной Италии.