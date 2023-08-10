ПСЖ значительно увеличил цену на бразильца Неймара

Парижский “Пари Сен-Жермен” значительно увеличил цену на бразильского нападающего Неймара, сообщает AS.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста около 150 миллионов евро, хотя ранее парижане были готовы продать форварда за сумму между 58 и 93 миллионами евро. При этом ПСЖ может отдать игрока в аренду, но с обязательством последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что интерес к Неймару проявляют “Челси” и несколько клубов из Саудовской Аравии.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.