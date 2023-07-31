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ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 05:30
ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство “Пари Сен-Жермен” полагает, что мадридский “Реал” сделает оскорбительно низкое предложение по трансферу нападающего парижского клуба и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает RMC.

По сведениям источника, французский клуб ожидает, что данное предложение будет сделано в конце трансферного окна. Таким образом “Реал” сделает вид, что пытался купить футболиста, но ПСЖ ответил отказом.

Ранее сообщалось, что “Реал” не хочет покупать форварда этим летом, а собирается подписать Мбаппе летом 2024 года, когда у него завершится контракт с ПСЖ и он станет свободным агентом.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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