ПСЖ объявил о переходе звезды "Барселоны"

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Барселоны” и сборной Франции Усмана Дембеле.

Французский клуб заплатил за футболиста 50 миллионов евро. При этом половину от данной суммы получит сам форвард и его агент. Француз подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

26-летний Дембеле выступал за “Барселону” с лета 2017 года. Он перешел в каталонский клуб из дортмундской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 135 миллионов евро. Всего француз провел за “Барселону” 185 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 43 результативные передачи. В составе каталонцев он три раза становился чемпионом Испании (2017/18, 2018/19, 2022/23), два раза становился обладателем Кубка Испании (2017/18, 2020/21), два раза становился обладателем Суперкубка Испании (2018, 2022/23). Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за “Ренн”.

Дембеле с 2016 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 37 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки. В составе сборной Франции Дембеле становился чемпионом мира в 2018 году.