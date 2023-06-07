ПСЖ заплатит миллионы своему тренеру, чтобы он покинул команду

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье находится на грани увольнения.

Несмотря на то, что под руководством специалиста команда взяла чемпионат Лиги 1, в клубе остались недовольны его действиями.

Боссы клуба рассчитывали на более хорошие выступления в Лиге чемпионов и Кубке Франции, где ПСЖ проиграл на стадиях 1/8 финала.

Факи увольнения Галтье давно подтвержден, однако сейчас нужно пройти момент с согласованием условий.

За расторжение договора парижане заплатят тренеру несколько миллионов евро.