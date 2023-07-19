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ПСЖ заплатит 100 миллионов евро за форварда

Новости футбола Сегодня, 04:00
ПСЖ заплатит 100 миллионов евро за форварда Фото: твиттер Аталанты

Чемпиона Франции ПСЖ также заинтересован в подписании 20-летнего датского нападающего Расмуса Хейлунда из “Аталанты”.

Как сообщает The Athletic, итальянский клуб готов продать своего лидера, но по приемлемой для себя цене.

Источник отмечает, что “Аталанта” требует за молодого игрока 100 миллионов евро, что может оттолкнуть множество потенциальных покупателей.

Несмотря на такую цену, «Манчестер Юнайтед» является главным конкурентом за датчанина. Источник пишет, что “МЮ” уже достиг личной договоренности с игроком.

Несмотря на это, английский клуб предлагает только 70 миллионов евро и не согласен заплатить требуемую сумму “Аталантой”. Этим может воспользоваться ПСЖ, который готов удовлетворить требования итальянского клуба.

В прошлом сезоне Хейлунда провел 34 матча за “Аталанту”, в которых забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

В Италию он перебрался в конце августа. На старте минувшего сезона он провел восемь матчей за «Штурм» из Граца и забил шесть мячей.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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