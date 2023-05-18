ПСЖ вступил в борьбу за защитника "Наполи"

“Пари Сен-Жермен” стал еще одним претендентом на защитника “Наполи” и сборной Южной Кореи Кима Мин-Чжэ, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра корейца нравится советнику парижан по спортивным вопросам Луишу Кампушу.

Ранее сообщалось, что Кимом также интересуются “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 26-летний Ким провел за “Наполи” 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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