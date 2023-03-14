ПСЖ вступил в борьбу за нападающего "Ювентуса"

“Пари Сен-Жермен” стал очередным претендентом на нападающего “Ювентуса” и сборной Сербии Душана Влаховича, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может предложить за него 60 миллионов евро. Впрочем, этой суммы, скорее всего, будет недостаточно, так как туринцы оценивают игрока в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересутся “Реал", “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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