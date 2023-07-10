ПСЖ вступил в борьбу за легендарного вратаря "Тоттенхэма"

Парижский “Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к французскому вратарю лондонского “Тоттенхэма” Уго Льорису, сообщает журналист Дункан Каслз в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Тренерский штаб ПСЖ рассматривает кандидатуру француза в качестве дублера для основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее сообщалось, что Льорисом также интересуется “Интер”, который ищет замену голкиперу Андре Онана, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед” за 55 миллионов евро.

Льорис выступает за “Тоттенхэм” с 2012 года. Он перешел в английский клуб из “Лиона”. Сумма трансфера составила 12,6 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 447 матчей во всех турнирах и пропустил 508 голов. В составе “Тоттенхэма” он доходил до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019.

Льорис с 2008 по 2022 год выступал за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 145 матчей и пропустил 120 голов, а также получил три желтые карточки. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций сезона-2020/2021, серебряный призер чемпионата мира-2022, серебряный призер чемпионата Европы-2016.