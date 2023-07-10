АНГ РУ
Главная Новости ПСЖ вступил в борьбу за легендарного вратаря "Тоттенхэма"

ПСЖ вступил в борьбу за легендарного вратаря "Тоттенхэма"

Новости футбола Сегодня, 05:11
ПСЖ вступил в борьбу за легендарного вратаря "Тоттенхэма" Фото: Уго Льорис

Парижский “Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к французскому вратарю лондонского “Тоттенхэма” Уго Льорису, сообщает журналист Дункан Каслз в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Тренерский штаб ПСЖ рассматривает кандидатуру француза в качестве дублера для основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее сообщалось, что Льорисом также интересуется “Интер”, который ищет замену голкиперу Андре Онана, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед” за 55 миллионов евро.

Льорис выступает за “Тоттенхэм” с 2012 года. Он перешел в английский клуб из “Лиона”. Сумма трансфера составила 12,6 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 447 матчей во всех турнирах и пропустил 508 голов. В составе “Тоттенхэма” он доходил до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019.

Льорис с 2008 по 2022 год выступал за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 145 матчей и пропустил 120 голов, а также получил три желтые карточки. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций сезона-2020/2021, серебряный призер чемпионата мира-2022, серебряный призер чемпионата Европы-2016.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Тоттенхэм Интер М Лига 1 Франция Премьер-лига Англия Серия А Италия
Популярные новости
ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции Новости футбола Вчера, 09:43 ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции
Определился победитель молодежного чемпионата Европы Новости футбола 08 июл 2023, 16:34 Определился победитель молодежного чемпионата Европы
"Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе Новости футбола 07 июл 2023, 11:20 "Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе
ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро Новости футбола 07 июл 2023, 10:28 ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола 06 июл 2023, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
"Реал" купил "турецкого Лионеля Месси" Новости футбола 06 июл 2023, 10:16 "Реал" купил "турецкого Лионеля Месси"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:55 "РБ Лейпциг" ответил на 75-миллионое предложение "Манчестер Сити" по трансферу Гвардиола Новости футбола Сегодня, 06:25 "Лацио" хочет купить нападающего "Наполи" Новости футбола Сегодня, 05:50 Защитник дортмундской "Боруссии" Кулибали перейдет в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:11 ПСЖ вступил в борьбу за легендарного вратаря "Тоттенхэма" Новости футбола Сегодня, 04:30 Экс-тренер "Шахтера" Йовичевич возглавил новый клуб Новости футбола Сегодня, 04:00 "Вильярреал" может купить вратаря сборной Турции Новости футбола Вчера, 14:30 Легионер киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину Новости футбола Вчера, 13:55 ПСВ совершил рекордный трансфер в истории Новости футбола Вчера, 13:42 "Шахтер" снизил цену на вратаря Трубина, которым интересуется "Интер" Новости футбола Вчера, 13:30 "Челси" хочет купить талантливого нападающего "Арсенала"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 10 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Колон - Бельграно 10 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч КИ Клаксвик - Ференцварош 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Хамрун Спартанс - Маккаби (Хайфа) 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Партизани - БАТЭ 11 июля 2023 года Футбол 11 июл 2023 Прогноз на матч Балкани - Лудогорец 11 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Тбилиси 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Хекен - Нью-Сейнтс 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Фарул - Шериф 12 июля 2023 года Футбол 12 июл 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Свифт Эсперанж 12 июля 2023 года