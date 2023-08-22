ПСЖ все еще надеется продать Мбаппе: названа сумма

Футбольный клуб "ПСЖ" все еще надеется выгодно продать французского нападающего Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно.

По информации издания AS, руководство парижского клуба согласно отпустить своего лидера и капитана сборной Франции за 250 миллионов евро.

По данным источника, в парижском клубе понимают, что такое предложение может поступить лишь от мадридского "Реала". В связи с этим, там выражают надежду, что сделка все еще состоится.

Желание продать одного из лучших игроков команды связано с тем, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с "ПСЖ" на сезон 2024/2025.

Таким образом, уже летом следующего года француз может стать свободным агентом.

Сам нападающий неоднократно говорил о том, что хотел бы перейти в "Реал", хотя вице-чемпион Испании не торопится совершать сделку.

Недавно Мбаппе вернули в основной состав парижан, а значит “Реал” может просто подождать и “забрать” звездного футболиста бесплатно следующим летом.

В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 29 голов и отдал пять результативных передач.