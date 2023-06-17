ПСЖ все еще может возглавить известный испанский тренер

Испанский тренер Луис Энрике все еще входит в список кандидатов на должность ПСЖ.

Как известно, нынешний наставник парижан Кристоф Галтье скоро освободит эту должность и в клубе уже начали искать его замену.

После провала в переговорах с Юлианом Нагельсманном, парижане переключились на испанского тренера.

В то же время Тьяго Мотта из “Болонии” считается главным кандидатом на назначение в ПСЖ.