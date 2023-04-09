ПСЖ все еще хочет подписать вингера "Челси"

“Пари Сен-Жермен” по-прежнему проявляет интерес к марокканскому полузащитнику “Челси” Хакиму Зиешу, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, французский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что вингер был близок к переходу в ПСЖ в январе, но лондонцы три раза выслали неправильные документы, и, в итоге, трансфер не удалось зарегистрировать вовремя.

В нынешнем сезоне 30-летний Зиеш провел за “Челси” 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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