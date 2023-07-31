ПСЖ возобновил работу по трансферу нападающего сборной Франции из Бундеслиги

“Пари Сен-Жермен” вновь проявляет интерес к нападающему “Айнтрахта” из Франкфурта и сборной Франции Рандалю Коло-Муани, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи провел предварительные переговоры с агентом игрока. Впрочем, купить француза будет сложно, так как немецкий клуб хочет получить за него около 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к форварду также проявляют мюнхенская “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и лондонский “Тоттенхэм”.

24-летний Коло Муани выступает за “Айнтрахт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из “Нанта” на правах свободного агента. Всего он провел за “Айнтрахт” 46 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Коло Муани с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Серебряный призер чемпионата мира-2022.