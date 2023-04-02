ПСЖ вновь проиграл в домашнем матче Лиги 1
Новости футбола Сегодня, 16:51
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле проиграл “Лиону” со счетом 0:1.
Единственный гол забил Брэдли Барколя.
“Лион”, набрав 44 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ с 66 очками остался на первой позиции.
ПСЖ – “Лион” - 0:1 (0:0)
Гол: Барколя, 56 - 0:1
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Битшиабу (Фабиан Руис, 60), Данилу Перейра, Мендеш, Верратти (Экитик, 60), Саншеш (Заир-Эмери, 74), Витинья (Гарби, 83), Месси, Мбаппе.
“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди (Какре, 62), Ловрен, Лукеба, Диоманде, Тальяфико, Тиаго Мендес, Лепенан (Толиссо, 63), Шерки (Ауар, 69), Ляказетт (Дембеле, 69), Сарр (Барколя, 23).
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