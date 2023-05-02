ПСЖ в тайне подписал контракт со своим лидером

Бразильский защитник ПСЖ Маркиньос подписал новое долгосрочное соглашение с французским клубом.

Как сообщает RMC Sport, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Источник пишет, что ПСЖ откладывает объявление до более благоприятного момента.

Напомним, что бразилец перешел в ПСЖ в 2013 году из "Ромы" за 31,4 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 40 матчей, забив два гола.