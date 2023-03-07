ПСЖ в 2017 году не захотел соглашаться на операцию Неймара

В ПСЖ прекрасно знали о склонности Неймара к травмам с момента его перехода из “Барселоны".

Как пишет L’Equipe, с 2017 года бразилец из-за травм пропустил 43% матчей.

Уже будучи в ПСЖ на медобследовании показало, что правая нога Неймара в плохом состоянии и ему нужна операция.

В то же время клуб отказался от хирургического вмешательства, учитывая рекордную сумму трансфера игрока.