ПСЖ уже выбрал основного кандидата на замену Месси
Новости футбола Сегодня, 05:40
Фото: твиттер ПСЖ
ПСЖ уже выбрал основного кандидата на замену Лионелю Месси, контракт которого истекает летом.
По информации Mundo Deportivo, парижане нацелились на Бернарду Силву из “Манчестер Сити”, который также играет на правом фланге атаки.
Также в услугах португальца заинтересована “Барселона”, но финансовое положение каталонцев не способствует осуществлению такого перехода.
28-летний в этом сезоне записал на свой счет 4 гола и 5 голевых передач в английской Премьер-лиге.
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