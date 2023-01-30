ПСЖ увеличил предложение по Шкриньяру

“Пари Сен-Жермен” увеличил предложение по трансферу защитнику миланского “Интера" и сборной Словакии Милану Шкриньяру, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро плюс пять миллионов в виде легкодоступных бонусов. Итальянцев не устраивает данный вариант, так как они хотят получить за словака 20 миллионов евро.

Стоит отметить, что если клубы не договорятся, то 27-летний Шкриньяр перейдет в ПСЖ следующим летом бесплатно.

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