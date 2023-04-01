ПСЖ уговорил лидера "Наполи" на трансфер, но есть препятствие

ПСЖ заинтересован в приобретении нападающего итальянского “Наполи” Виктора Осимхена в ближайшее летнее трансферное окно.

По сообщению RMC Sport, футбольный советник парижан Луиш Кампуш уже несколько раз встречался с африканским игроком, чтобы убедить его перейти в парижский клуб.

По данным источника, сам лидер “Наполи” также не против такого перехода.

Ожидается, что за своего футболиста “Наполи” потребует 100 млн, что является слишком высокой ценой для парижан.