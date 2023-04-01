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ПСЖ уговорил лидера "Наполи" на трансфер, но есть препятствие

Новости футбола Сегодня, 06:24
Фото: твиттер Наполи/Автор неизвестен Фото: твиттер Наполи/Автор неизвестен

ПСЖ заинтересован в приобретении нападающего итальянского “Наполи” Виктора Осимхена в ближайшее летнее трансферное окно.

По сообщению RMC Sport, футбольный советник парижан Луиш Кампуш уже несколько раз встречался с африканским игроком, чтобы убедить его перейти в парижский клуб.

По данным источника, сам лидер “Наполи” также не против такого перехода.

Ожидается, что за своего футболиста “Наполи” потребует 100 млн, что является слишком высокой ценой для парижан.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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