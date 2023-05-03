ПСЖ сообщил Месси о том, что футболиста накажут за поездку в Саудовскую Аравию

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш связался с Лионелем Месси и сообщил о введенных санкциях в отношении него.

О реакции аргентинца не сообщается.

Напомним, что расследование связано с поездкой форварда в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Месси был отстранен на две недели за то, что покинул расположение клуба без разрешения руководства.

Интересно, что Месси является амбассадором туризма в Саудовской Аравии.