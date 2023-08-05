ПСЖ согласовал условия контракта с нападающим сборной Франции

“Пари Сен-Жермен” хочет купить нападающего франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандаля Коло Муани, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. После этого форвард сообщил руководству “Айнтрахта” о желании покинуть клуб в текущее летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить за француза не менее 100 миллионов евро. Форвардом также интересуются “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и лондонский “Тоттенхэм”.

24-летний Коло Муани выступает за “Айнтрахт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из “Нанта” на правах свободного агента. Всего он провел за “Айнтрахт” 46 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Коло Муани с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Серебряный призер чемпионата мира-2022.