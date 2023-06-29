ПСЖ согласовал трансфер защитника "Баварии" за 47 млн евро

Защитник мюнхенской “Баварии” и сбоной Франции Лукас Эрнандес перейдет в “Пари Сен-Жермен” сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб договорился о переходе футболиста за 47 миллионов евро. В ближайшее время он отправится в Париж, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, француз подпишет с ПСЖ контракт до лета 2026 года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне 27-летний Эрнандес провел за “Баварию” 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.