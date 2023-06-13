ПСЖ согласился продать Мбаппе

По информации журналиста The Telegraph Джейсона Берта, ПСЖ готов продать своего главного бомбардира Килиана Мбаппе.

Это связано с тем, что француз отказывается продлевать контракт еще на сезон - до 2025 года.

Источник пишет, что в клубе о решении Мбаппе узнали не от самого футболиста, а из СМИ.

Киллиан провел за парижский клуб 6 сезонов. В прошлом розыгрыше национального первенства он сыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал 5 результативных передач.