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ПСЖ согласился продать Мауро Икарди

Новости футбола Сегодня, 11:42
ПСЖ согласился продать Мауро Икарди Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий парижского “Пари Сен-Жермен” Мауро Икарди перейдет в стамбульский “Галатасарай”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб заплатит за футболиста около 10 миллионов евро. 30-летний форвард уже договорился с турецким клубом по условиям личного контракта. Для завершения трансфера сторонам осталось оформить соответствующие документы.

Напомним, что в прошлом сезоне Икарди играл за “Галатасарай” на правах аренды. Он провел за клуб из Стамбула 26 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Икарди перешел в ПСЖ в сентябре 2019 года из “Интера" на правах аренды. Спустя год французский клуб выкупил трансфер форварда за 50 миллионов евро. Всего он провел за парижский клуб 92 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.

Икарди с 2013 по 2018 год играл за сборную Аргентины. За аргентинскую национальную команду он сыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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