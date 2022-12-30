ПСЖ собирается оспорить удаление Неймара в матче со "Страсбуром"
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
ПСЖ оспорит первую желтую карточку форварда Неймара в матче чемпионата Франции со “Страсбуром” (2:1), в котором бразилец был удален.
Как известно, первое предупреждение Неймар получил на 61-й минуте за шлепок по лицу хавбека Адриена Томассона. Уже спустя минуту ему показали вторую желтую за симуляцию при падении в штрафной соперника.
В ПСЖ уже заявили, что готовы предоставить лиге ряд аргументов в защиту форварда. В клубе уверены, что первый эпизод не тянул на желтую карточку.
Также в ПСЖ считают, что по ходу матча против Неймара совершили 13, а не 6 фолов.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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