ПСЖ собирается оспорить удаление Неймара в матче со "Страсбуром"

ПСЖ оспорит первую желтую карточку форварда Неймара в матче чемпионата Франции со “Страсбуром” (2:1), в котором бразилец был удален.

Как известно, первое предупреждение Неймар получил на 61-й минуте за шлепок по лицу хавбека Адриена Томассона. Уже спустя минуту ему показали вторую желтую за симуляцию при падении в штрафной соперника.

В ПСЖ уже заявили, что готовы предоставить лиге ряд аргументов в защиту форварда. В клубе уверены, что первый эпизод не тянул на желтую карточку.

Также в ПСЖ считают, что по ходу матча против Неймара совершили 13, а не 6 фолов.