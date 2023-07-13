"ПСЖ" следит за тремя вратарями

Французский «ПСЖ» продолжает работать над усилением состава перед стартом нового сезона.

Как пишет L’Equipe, на днях в клубе выбрали лучшие варианты для усиления позиции вратаря.

В список кандидатов на трансфер вошли Кепа Аррисабалага из «Челси», Уго Льорис из «Тоттенхэма» и Давид де Хеа, который является свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что сменщик основного вратаря “ПСЖ” Джанлуиджи Доннаруммы Серхио Рико в мае получил серьезную травму и долгое время находился в коме.

Недавно стало известно, что у него есть признаки выздоровления, но в любом случае это будет долгий процесс.

Новый наставник “ПСЖ” Луис Энрике в связи с этой проблемой начал искать для команды конкурентоспособного вратаря.

В отчете скаутов парижского клуба отмечается, что Кепа, де Хеа и Льорис обладают большим опытом и необходимыми навыками, которые ищет парижский клуб. Пока остается неясным, на какой именно кандидатуре остановит свое внимание тренерский штаб чемпиона Франции.