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ПСЖ сделал предложение по трансферу звездного голкипера

Новости футбола Сегодня, 10:50
ПСЖ сделал предложение по трансферу звездного голкипера Фото: инстаграм Яссина Буну/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” хочет купить вратаря “Севильи” и сборной Марокко Яссина Буну, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб предложил за футболиста 12 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, данное предложение может не устроить “Севилью”, так как клуб хочет получить 15 миллионов евро и еще три миллиона евро в качестве бонусов.

32-летний Буну выступает за “Севилью” с сентября 2020 года. Он перешел в севильский клуб из “Жироны”. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Всего он провел за “Севилью” 140 матчей во всех турнирах и пропустил 138 голов. Также он в 58 матчах ушел с поля без пропущенных голов. В составе севильцев Буну два раза становился победителем Лиги Европы в сезонах-2019/2020 и 2022/2023. Ранее он играл за “Атлетико” и “Сарагосу”.

Буну с 2013 года играет за сборную Марокко. Всего за марокканскую национальную команду он провел 54 матча и пропустил 28 голов. В составе сборной Марокко Буну принимал участие в чемпионате мира-2022 и занял четвертое место.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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