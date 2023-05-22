Победы ПСЖ, "Лиона" и "Ланса": результаты 36-го тура Лиги 1

Состоялись матчи 36-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ, “Лиона” и “Ланса” над “Осером”, “Монако” и “Лорьяном”.

“Лорьян” – “Ланс” - 1:3 (1:2)

Голы: Февр, 6 - 1:0, Сотока, 20 - 1:1, Томассон, 25 - 1:2, Фофана, 87 - 1:3

“Лион” – “Монако” - 3:1 (1:1)

Голы: Бен-Йеддер, 2 (с пенальти) - 0:1, Ляказетт, 38 - 1:1, Какре, 57 - 2:1, Шерки, 78 - 3:1

“Аяччо” – “Ренн” - 0:5 (0:4)

Голы: Сантамария, 14 - 0:1, Гуири, 31 - 0:2, Доку, 37 - 0:3, Гуири, 40 - 0:4, Гуири, 71 - 0:5

“Ницца” – “Тулуза” - 0:0

“Брест” – “Клермон” - 2:1 (1:1)

Голы: Нето, 43 - 0:1, Онора, 45 - 1:1, Мунье, 48 - 2:1

“Реймс” – “Анжер” - 2:2 (1:0)

Голы: Ито, 10 - 1:0, Шабанович, 46 - 1:1, Балогун, 54 - 2:1, Абделли, 60 - 2:2

“Труа” – “Страсбур” - 1:1 (0:1)

Голы: Диарра, 27 - 0:1, Рони Лопеш, 73 - 1:1

“Нант” – “Монпелье” - 0:3 (0:1)

Голы: Ферри, 38 - 0:1, Норден, 47 - 0:2, Сако, 89 - 0:3

“Лилль” – “Марсель” - 2:1 (0:1)

Голы: Клосс, 29 - 0:1, Дэвид, 50 (с пенальти) - 1:1, Бамба, 72 - 2:1

“Осер” – ПСЖ - 1:2 (0:2)

Голы: Мбаппе, 6 - 0:1, Мбаппе, 8 - 0:2, Синайоко, 51 - 1:2

Положение команд: ПСЖ - 84, "Ланс" - 78, "Марсель" - 73, "Монако" - 65, "Лилль" - 63, "Ренн" - 62, "Лион" - 59, "Клермон" - 53, "Ницца", "Лорьян" - 52, "Реймс" - 51, "Монпелье" - 47, "Тулуза" - 44, "Брест" - 41, "Страсбур" - 39, "Осер" - 34, "Нант" - 33, "Труа", "Аяччо" - 23, "Анжер" - 15.

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