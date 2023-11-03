ПСЖ разгромил Монпелье на своем поле

ПСЖ принимал Монпелье на своем поле в рамках 11-го тура Лиги 1.

Парижане отлично начали игру. На 10-й минуте Ли Кан Ин, после передачи Хакими, открыл счет и вывел ПСЖ вперед. Хозяева продолжали доминировать на футбольном поле и надежно играли в обороне.

В начале второго тайма парижане снова забили. Заир-Эмери на 58-й минуте удвоил преимущество в счете. Через восемь минут Витинья увеличил разрыв, забив третий гол. ПСЖ уверенно контролировал матч и спокойно довел игру до убедительного успеха.

Лига 1. 11-й тур

ПСЖ - Монпелье - 3:0

Голы: 1:0 - 10 Ли Кан Ин, 2:0 - 58 Заир-Эмери, 3:0 - 66 Витинья