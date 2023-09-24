ПСЖ разгромил Марсель

В рамках шестого тура французской Лиги 1 ПСЖ дома принимал Марсель. Команды подошли к этому матчу, занимая соседние места в турнирной таблице чемпионата. Париж проиграв в прошлом туре Ницце занимал 7-ю позицию, имея 8 очков в активе. Марсель, который недавно снова сменил главного тренера, расположился на одну строчку выше.

Команды начали без излишней осторожности и на 8-й минуте хозяева уже повели в счете. Ашраф Хакими идеально исполнил штрафной удар, отправив мяч точно в «девятку» ворот Марселя. А под занавес первого тайма свой первый мяч в футболке парижан забил новичок Коло-Муани, который заменил травмированного Килиана Мбаппе. Форвард оказался расторопнее всех в штрафной площадке гостей и первым сыграл на добивании.

В самом начале второй половины встречи дебютным голом за ПСЖ отметился и Гонсало Рамос. Португалец головой замкнул навес Дембеле — 3:0. А под самый конец встречи форвард сделал дубль, ассист на счету Коло-Муани.

ПСЖ — Марсель — 4:0.

Голы: 1:0 — Хакими 8, 2:0 — Коло-Муани 37, 3:0 — Гонсало Рамос 47, 4:0 - Гонсало Рамос 89.

После этой победы ПСЖ поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1 и теперь отстает от неожиданного лидера Бреста на 2 очка.