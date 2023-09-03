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ПСЖ разгромил Лион в четвертом туре Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 16:42
ПСЖ разгромил Лион в четвертом туре Лиги 1 ПСЖ разгромил Лион в четвертом туре Лиги 1

На Парк Олимпик Лионнез состоялся матч четвертого тура Лиги 1 между хозяевами Лионом и ПСЖ.

Парижане довольно неуверенно начали новый сезон. В трех турах они одержали одну победу и расписали две ничьи. Однако у Лиона ситуация еще хуже, команда еще ни разу не побеждала в этом сезоне, имея в активе только одну ничью. Начало этого матча для хозяев тоже не задалось. На четвертой минуте Мбаппе открыл счет, реализовав пенальти. К концу первого тайма ПСЖ еще трижды поразил ворота Лиона. Хакими, Асенсио и еще один гол от Мбаппе обеспечили комфортное преимущество 4:0.

Во втором тайме парижане больше контролировали мяч, но уже не были так опасны, как в первой половине матча. Более того, Лион перемен отыграл один гол, Корентен Толиссо забил с пенальти на 74-й минуте.

Лига 1. Четвертый тур

"Лион" – "ПСЖ" – 1:4
Голы: 0:1 - 4 Мбаппе, 0:2 - 20 Хакими, 0:3 - 38 Ассенсио, 0:4 - Мбаппе, 1:4 Толиссо

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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