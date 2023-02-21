ПСЖ рассматривает возможность возвращения немецкого тренера

Руководство ПСЖ не исключает варианта с возвращением в команду Томаса Тухеля.

Как пишет Evening Standard, боссы парижан недовольны работой действующего наставника Кристофа Галтье.

Что касается Тухеля, то он готов вернуться в команду. При этом он просит гарантий того, что клуб защитит его от влияния определённых игроков, и будет требовать, чтобы ему не мешали сосредоточиться на тренерской работе. Т

Напомним, что последним местом работы немца был “Челси”, который он покинул в 2021 годую