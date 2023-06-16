ПСЖ проявляет интерес к нападающему “Манчестер Юнайтед” Маркусу Рашфорду.

Как пишет источник, чемпион Франции высоко оценивает игрока и давно рассматривает вариант его переезда в Париж.

При этом есть вариант, при котором Рашфорд станет частью сделки по трансферу Килиана Мбаппе в “МЮ”.

В свою очередь боссы “МЮ” предлагают Рашфорду новый долгосрочный контракт.