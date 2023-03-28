ПСЖ прошлым летом предлагал лидеру "МЮ" более 23 млн в год

“Пари Сен-Жермен” прошлым летом пытался переманить нападающего “Манчестер Юнайтед” Маркуса Рэшфорда, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, французский клуб предлагал футболисту 23,6 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем форвард получает сейчас. Впрочем, англичанин решил остаться в стане манкунианцев.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за “Манчестер Юнайтед” 44 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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