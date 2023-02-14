ПСЖ проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Пари Сен-Жермен” на своем поле проиграл мюнхенской “Баварии” со счетом 0:1.

Единственный гол в начале второго тайма забил Кингсли Коман.

Ответный матч “Бавария” - ПСЖ пройдет в Мюнхене 8 марта.

ПСЖ Франция – “Бавария” Германия - 0:1 (0:0)

Гол: Коман, 53 - 0:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Солер (Мбаппе, 57), Данилу Перейра (Витинья, 75), Верратти, Месси, Неймар.

“Бавария”: Зоммер, Жоау Канселу (Дэвис, 46), Упамекано, Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих, Шупо-Мотинг (Мюллер, 76), Сане (Станишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 76).

Удаление: Павар (90).

Не пропустите: Неймар рассказал о своей заветной мечте.