ПСЖ продлит контракт с капитаном команды

“Пари Сен-Жермен” продлит контракт с капитаном команды бразильским защитником Маркиньосом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Новое соглашение между футболистом и французским клубом будет действовать до лета 2027 года. Нынешний контракт действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Маркиньос провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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