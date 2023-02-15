ПСЖ продлил свою внушительную серию поражений

ПСЖ проигрывает уже три матча подряд.

Вчера команда Кристофа Гальтье уступила “Баварии” (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед игрой в Европе парижане уступили “Марселю” (1:2) в Кубке Франции и “Монако” (1:3) в чемпионате.

Последний раз такая серия неудач была зафиксирована в 2020 году.

Отметим, что уже 19 февраля ПСЖ попытается исправить ситуацию в матче против “Лилля”.