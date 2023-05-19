ПСЖ продлил контракт с капитаном команды

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о продлении контракта с бразильским защитником Маркиньосом.

Новое соглашение между 29-летним футболистом и французским клубом будет действовать до лета 2028 года.

Маркиньос перешел в ПСЖ летом 2013 года из “Ромы”. Сумма трансфера составила 31,4 миллиона евро. Всего он провел за парижский клуб 405 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за “Коринтианс”. За сборную Бразилии сыграл 76 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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