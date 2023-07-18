ПСЖ продал юного таланта в РБ "Лейпциг"

Французский клуб «ПСЖ» объявил об уходе очередного футболиста.

На официальном веб-сайте чемпиона Франции сообщили, что команду покинул центральный защитник Эль-Шадай Битшиабу.

Молодой талант продолжит свою карьеру в немецкой команде «РБ Лейпциг».

Битшиабу прошел через все молодежные команды «ПСЖ». Два года назад он получил первый профессиональный контракт с парижанами.

В составе первой команды 18-летний французский футболист провел 19 матчей в различных турнирах, однако не сумел записать на свой счет результативные действия.

Несмотря на малое количество игрового времени, Битшиабу дважды становился чемпионом Франции в составе парижской команды.

Контракт юного таланта с немецкой командой рассчитан до июня 2028 года. В команде из Лейпцига он будет выступать под номером 5, о чем сообщила пресс-служба немецкого клуба в социальных сетях клуба.

По данным некоторых немецких изданий, сумма трансфера составила около 15 миллионов евро.