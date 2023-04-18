ПСЖ принял промежуточное решение по Рамосу

“Пари Сен-Жермен” пока не будет продлевать контракт с испанским защитником Серхио Рамосом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство французского клуба может предложить игроку новое соглашение лишь в том случае, если клуб станет чемпионом Франции. При этом испанцу придется пойти на существенное снижение зарплаты.

В нынешнем сезоне 37-летний Рамос провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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